«Манчестер Юнайтед» может купить Рэтклифф

Сэр Джеймс Артур Рэтклифф, председатель и исполнительный директор транснациональной химической компании Ineos, может приобрести «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает The Telegraph.

Семья Глейзеров, нынешних владельцев английского клуба, в ближайшее время планирует выставить свой актив на продажу. Сообщается, что сделка, вероятнее всего, пройдёт успешно, если её сумма не будет превышать пять с половиной миллиардов евро.

Прошедшим летом Рэтклифф первым выразил желание купить «Манчестер Юнайтед».

На текущий момент «красные дьяволы» занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии.