Тен Хаг высказался о будущем Далота в «Манчестер Юнайтед»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг подтвердил намерение клуба продлить соглашение Диогу Далота.

Контракт португальца истекает следующим летом, однако предусматривает опцию автоматического продления ещё на год, чем и воспользуются «красные дьяволы». Об этом сообщил тен Хаг: «Да, мы активируем возможность продления контракта Далота до 2024 года», – цитирует Metro нидерландского тренера.

В текущем сезоне 23-летний правый защитник сыграл 20 матчей за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом и двумя результативными передачами. В подписании Диогу Далота, по слухам, была заинтересована «Барселона».