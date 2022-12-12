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Тен Хаг высказался о будущем Далота в «Манчестер Юнайтед»

12 Декабря 2022 • 22:19 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Ноттингем Форест
1 1.30 X 5.40 2 10.00
27.12 23:00

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг подтвердил намерение клуба продлить соглашение Диогу Далота.

Контракт португальца истекает следующим летом, однако предусматривает опцию автоматического продления ещё на год, чем и воспользуются «красные дьяволы». Об этом сообщил тен Хаг: «Да, мы активируем возможность продления контракта Далота до 2024 года», – цитирует Metro нидерландского тренера.

В текущем сезоне 23-летний правый защитник сыграл 20 матчей за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом и двумя результативными передачами. В подписании Диогу Далота, по слухам, была заинтересована «Барселона».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Диогу Далот
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