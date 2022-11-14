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Роналду рассказал о несостоявшемся переходе в «Манчестер Сити»

14 Ноября 2022 • 02:01 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Ноттингем Форест
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27.12 23:00

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду рассказал о возможности пополнить состав «Манчестер Сити».

Португалец подтвердил предположение о том, что именно бывший наставник «красных дьяволов» сэр Алекс Фергюсон убедил его от перехода в другой манчестерский клуб.

«Он [сэр Алекс Фергюсон] сказал мне: «Невозможно, чтобы ты перешёл в «Манчестер Сити», и я ответил: «Окей, босс», - цитирует Роналду The Sun.

До возвращения в «МЮ» португалец выступал за туринский «Ювентус», вместе с которым дважды выигрывал золотые медали чемпионата Италии и один раз становился победителем Кубка Италии.

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Евро-Футбол.Ру,
Алекс Фергюсон Криштиану Роналду Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
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