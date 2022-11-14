Роналду рассказал о несостоявшемся переходе в «Манчестер Сити»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду рассказал о возможности пополнить состав «Манчестер Сити».

Португалец подтвердил предположение о том, что именно бывший наставник «красных дьяволов» сэр Алекс Фергюсон убедил его от перехода в другой манчестерский клуб.

«Он [сэр Алекс Фергюсон] сказал мне: «Невозможно, чтобы ты перешёл в «Манчестер Сити», и я ответил: «Окей, босс», - цитирует Роналду The Sun.

До возвращения в «МЮ» португалец выступал за туринский «Ювентус», вместе с которым дважды выигрывал золотые медали чемпионата Италии и один раз становился победителем Кубка Италии.