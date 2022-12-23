Тен Хаг: «Сложно сказать, когда Мартинес вернётся, он до сих пор празднует в Аргентине»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг пока не может сказать, когда вернётся на поле центральный защитник Лисандро Мартинес, который в данный момент до сих пор отмечает победу сборной Аргентины на чемпионате мира.

«Возвращение Варана и Мартинеса? У нас есть план для каждого. У них обоих будет пауза после чемпионата мира. В случае с Лисандро, сложно сказать, когда он вернётся. Мартинес до сих пор отмечает в Аргентине. Мы находимся на связи со всеми и надеемся, что игроки вернуться как можно скорее», – заявил тен Хаг на пресс-конференции.

Напомним, Мартинес этим летом перебрался в «Манчестер Юнайтед» из амстердамского «Аякса» вслед за тен Хагом.