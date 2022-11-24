Компания Apple заинтересована в покупке «МЮ»

«Манчестер Юнайтед» может быть куплен американской компанией Apple, которая занимается изготовлением современных гаджетов. По информации от Daily Star, в одной из крупнейших организаций планеты всерьёз изучают возможность приобретения «красных дьяволов».

Напомним, ранее семья Глейзеров выставила «Манчестер Юнайтед» на продажу. Ходили слухи, что свои предложения готовы сделать консорциумы из арабских стран и британский миллиардер Джим Ретклифф.

В данный момент «Манчестер Юнайтед» находится на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Англии. Перед паузой на чемпионат мира «красные дьяволы» добыли волевую победу на выезде над лондонским «Фулхэмом» в рамках АПЛ.