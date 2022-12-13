Тен Хаг: «Магуайр достаточно хорош, чтобы блистать в «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг впечатлён игрой Гарри Магуайра за сборную Англии.

29-летнего центрального защитника давно критикуют за выступления в клубе, а после прихода на тренерскую должность тен Хага англичанин и вовсе лишился места в основе, но нидерландский специалист считает, что для игрока ничего не потеряно.

«Очевидно, что Магуайр достаточно хорош для игры в «Манчестер Юнайтед», он может блистать здесь. Он не лучшим образом показывал себя в клубе, но в сборной Англии он стабильно хорош. Я надеюсь, что он вернёт уверенность и начнёт показывать высокий уровень в «Манчестер Юнайтед». Мы знаем, на что он способен», – цитирует BBC тен Хага.