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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тен Хаг: «Магуайр достаточно хорош, чтобы блистать в «МЮ»

13 Декабря 2022 • 01:52 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Ноттингем Форест
1 1.30 X 5.30 2 10.00
27.12 23:00

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг впечатлён игрой Гарри Магуайра за сборную Англии.

29-летнего центрального защитника давно критикуют за выступления в клубе, а после прихода на тренерскую должность тен Хага англичанин и вовсе лишился места в основе, но нидерландский специалист считает, что для игрока ничего не потеряно.

«Очевидно, что Магуайр достаточно хорош для игры в «Манчестер Юнайтед», он может блистать здесь. Он не лучшим образом показывал себя в клубе, но в сборной Англии он стабильно хорош. Я надеюсь, что он вернёт уверенность и начнёт показывать высокий уровень в «Манчестер Юнайтед». Мы знаем, на что он способен», – цитирует BBC тен Хага.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Сборная Англии Гарри Магуайр Эрик тен Хаг
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