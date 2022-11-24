Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Группа А
Эквадор
Сенегал
Нидерланды
Катар
Группа B
США
Иран
Англия
Уэльс
Группа C
Мексика
Польша
Саудовская Аравия
Аргентина
Группа D
Австралия
Тунис
Дания
Франция
Группа E
Япония
Коста-Рика
Германия
Испания
Группа F
Хорватия
Бельгия
Канада
Марокко
Группа G
Камерун
Бразилия
Сербия
Швейцария
Группа H
Португалия
Южная Корея
Уругвай
Гана
Новости Турнирная таблица Расписание Результаты Статистика Стадионы Онлайн-трансляции Прогнозы и ставки Фрибет 1000 рублей Футбольный тест ЧМ-2022
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Совладелец «Манчестер Юнайтед» высказался об уходе Роналду из клуба

24 Ноября 2022 • 11:22 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Ноттингем Форест
1 1.30 X 5.60 2 10.00
27.12 23:00

Совладелец «Манчестер Юнайтед» Аврам Глейзер высказался об экс-нападающем манкунианцев Криштиану Роналду.

Напомним, ранее 37-летний португалец дал скандальное интервью, в котором резко высказался об английском клубе. После этого «Манчестер Юнайтед» расторг контракт со звёздным форвардом.

«Он великий игрок «Манчестер Юнайтед». Я ценю всё, что он сделал для клуба. Я желаю Роналду удачи в будущем», — цитирует Глейзера Sky News.

Отметим, что Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед» в период с 2003 по 2009 год, а также с 2021 по 2022. В общей сложности в составе «красных дьяволов» футболист провёл 346 матчей, забив в них 145 голов и отдав 64 результативные передачи. Роналду занимает седьмое место в рейтинге лучших бомбардиров в истории английского клуба.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Аврам Глейзер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Ноября
11:22 · Англия. Премьер-лига
Совладелец «Манчестер Юнайтед» высказался об уходе Роналду из клуба
10:45 · Англия. Премьер-лига
Коэнтрау: «Игроки, которые были никем, говорят о Роналду так, будто чего-то достигли»
09:50 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» не сможет осуществить трансфер Осимхена зимой
09:13 · Англия. Премьер-лига
Милинковичу-Савичу интересен вариант с переходом в «Арсенал»
00:51 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» может купить Рэтклифф
23 Ноября
18:12 · Англия. Премьер-лига
Буфаль считает, что Головин способен играть за «Ливерпуль» или «Челси»
16:10 · Чемпионат мира 2022 по футболу
«Барселона» близка к подписанию Невеша 1
15:45 · Англия. Премьер-лига
Вингер «Ливерпуля» рассказал о желании поиграть в Испании
14:34 · Англия. Премьер-лига
​Роналду дисквалифицирован и оштрафован 1
14:12 · Англия. Премьер-лига
Артета зимой хочет видеть в «Арсенале» нового вингера и полузащитника
14:07 · Англия. Премьер-лига
Шакири: «До сих пор смотрю матчи АПЛ, особенно с участием «Ливерпуля»
13:59 · Англия. Премьер-лига
Бакайоко не нужен «Милану»
13:54 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Уверен, Йохан Кройф велел бы мне продлить контракт с «Манчестер Сити»
13:47 · Англия. Премьер-лига
Шакири: «Я провёл три замечательных года в «Ливерпуле»
13:42 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» изучит варианты для замены Роналду в январе
Все новости
Рекомендуем