Совладелец «Манчестер Юнайтед» высказался об уходе Роналду из клуба

Совладелец «Манчестер Юнайтед» Аврам Глейзер высказался об экс-нападающем манкунианцев Криштиану Роналду.

Напомним, ранее 37-летний португалец дал скандальное интервью, в котором резко высказался об английском клубе. После этого «Манчестер Юнайтед» расторг контракт со звёздным форвардом.

«Он великий игрок «Манчестер Юнайтед». Я ценю всё, что он сделал для клуба. Я желаю Роналду удачи в будущем», — цитирует Глейзера Sky News.

Отметим, что Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед» в период с 2003 по 2009 год, а также с 2021 по 2022. В общей сложности в составе «красных дьяволов» футболист провёл 346 матчей, забив в них 145 голов и отдав 64 результативные передачи. Роналду занимает седьмое место в рейтинге лучших бомбардиров в истории английского клуба.