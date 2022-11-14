Тен Хаг в ярости от интервью Роналду

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг находится в ярости от интервью нападающего Криштиану Роналду журналисту Пирсу Моргану, в котором португалец прямо заявил, что не уважает наставника «красных дьяволов».

По информации от журналиста Фабрицио Романо, тен Хаг не ожидал, что Криштиану выдаст настолько громкие заявления. Ранее сообщалось, что нидерландец сегодня проведёт экстренное совещание с руководством клуба, чтобы принять решение по будущему Роналду.

Напомним, Криштиану хотел покинуть «Манчестер Юнайтед» ещё летом, но на футболиста так и не нашёлся покупатель. Теперь шансы португальца на уход возрастут во время зимнего трансферного окна.