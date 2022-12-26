«Манчестер Юнайтед» мечтает о Беллингеме

«Манчестер Юнайтед» мечтает о подписании полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, несмотря на активный интерес, руководство английского клуба понимает, что осуществить этот трансфер будет очень сложно.

Ранее сообщалось, что главными претендентами на 19-летнего англичанина являются «Ливерпуль» и мадридский «Реал».

Действующий контракт Беллингема с немецким клубом рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Англии в 110 миллионов евро.

В текущем сезоне хавбек провёл в составе «шмелей» 22 матча, забив в них девять голов и отдав три результативные передачи.