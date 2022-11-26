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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Леау пока не является приоритетом для «МЮ»

26 Ноября 2022 • 15:10 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Ноттингем Форест
1 1.30 X 5.60 2 10.00
27.12 23:00

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау пока не является приоритетным вариантом для «Манчестер Юнайтед» на замену Криштиану Роналду. По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, манкунианцы сейчас сфокусированы на других целях.

Ранее появились слухи, что наиболее привлекательным кандидатом на замену Роналду для главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага является нападающий ПСВ Коди Гакпо, который успел отличиться уже двумя голами на этом чемпионате мира за сборную Нидерландов.

Леау ранее был интересен другим английским клубам – «Манчестер Сити» и лондонскому «Челси». Португалец пока не планирует продлевать свой контракт с «Миланом», который истекает летом 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Манчестер Юнайтед Рафаэл Леау
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