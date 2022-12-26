Тен Хаг: «У Магуайра была болезнь, но сейчас с ним всё в порядке»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал, что капитан команды Гарри Магуайр недавно перенёс болезнь. Сейчас с защитником всё в порядке. С большой долей вероятности он появится в основе на матч против «Ноттингем Форест», который состоится завтра.

«У нас были некоторые проблемы. Например, Магуайр недавно перенёс болезнь, но сейчас с ним всё в порядке, он тренируется, чему я очень счастлив», – заявил тен Хаг на пресс-конференции.

Напомним, основные центральные защитники «Манчестер Юнайтед» в лице Лисандро Мартинеса и Рафаэля Варана не смогут принять участие в матче с «Ноттингем Форест». Эти футболисты получили небольшой отпуск после того, как приняли участие в финале чемпионата мира.