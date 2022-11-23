Разрыв контракта с Роналду сохранит для «МЮ» 20 миллионов евро

«Манчестер Юнайтед» сэкономит 20 миллионов евро после разрыва контракта с нападающим Криштиану Роналду. Об этом в своих социальных сетях сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации от источника, досрочно прекратив сотрудничество с португальцем, «красные дьяволы» теперь не обязаны выплачивать ему компенсацию в размере 20 миллионов евро, которые полагались Роналду по оставшемуся сроку контракта в качестве зарплаты.

План клуба состоял в том, чтобы инвестировать эти средства в покупку нового форварда в июле, но нынешняя ситуация с нападающими может заставить клуб выйти на трансферный рынок уже в январе.