Морган — о состоянии Роналду: «В прошлом сезоне он забил больше, чем Кейн»

Известный журналист Пирс Морган, взявший недавно у нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду скандальное интервью, поделился мнением о текущем положении 37-летнего португальца в английском клубе.

Напомним, что в текущем сезоне звёздный футболист провёл в составе «красных дьяволов» 16 матчей, забив в них три мяча и отдав две результативные передачи.

Морган считает, что Роналду не мог разучиться играть в футбол за такое короткое время, отметив высокую результативность форварда в прошлом сезоне.

«Роналду вернулся в прошлом сезоне и забил 24 гола. В АПЛ он забил на один гол больше, чем Гарри Кейн, входящий в тройку-четвёрку лучших нападающих мира. Как он отметил, за три месяца невозможно превратиться в парня, который не может играть», — цитирует Моргана talkSPORT.

Журналист также отметил, что Роналду близок к уходу из «Манчестер Юнайтед». Напомним, действующий контракт нападающего с манкунианцами рассчитан до лета следующего года.