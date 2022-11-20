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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Морган — о состоянии Роналду: «В прошлом сезоне он забил больше, чем Кейн»

20 Ноября 2022 • 09:34 Комментировать (2)
Манчестер Юнайтед
...
Ноттингем Форест
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27.12 23:00

Известный журналист Пирс Морган, взявший недавно у нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду скандальное интервью, поделился мнением о текущем положении 37-летнего португальца в английском клубе.

Напомним, что в текущем сезоне звёздный футболист провёл в составе «красных дьяволов» 16 матчей, забив в них три мяча и отдав две результативные передачи.

Морган считает, что Роналду не мог разучиться играть в футбол за такое короткое время, отметив высокую результативность форварда в прошлом сезоне.  

«Роналду вернулся в прошлом сезоне и забил 24 гола. В АПЛ он забил на один гол больше, чем Гарри Кейн, входящий в тройку-четвёрку лучших нападающих мира. Как он отметил, за три месяца невозможно превратиться в парня, который не может играть», — цитирует Моргана talkSPORT.

Журналист также отметил, что Роналду близок к уходу из «Манчестер Юнайтед». Напомним, действующий контракт нападающего с манкунианцами рассчитан до лета следующего года.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Пирс Морган Гарри Кейн
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Комментарии (2)
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Ale10JUFC
20 Ноября 2022 в 10:49
Кто нибудь подлейте этому чуваку "новичка" задолбал уже.
Alex1972
20 Ноября 2022 в 09:51
Кейн играет в ЛЧ, а ты где?.. Хе...
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