Роналду: «Был удивлён тем, как сильно меня ждали в «Манчестер Сити»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду снова поведал о несостоявшемся переходе в другой манчестерский клуб.

Португалец уже признавался, что не подписал контракт с «Манчестер Сити» во многом из-за сэра Алекса Фергюсона, с которым работал в «Манчестер Юнайтед».

«Я был по-настоящему близок к переходу в «Манчестер Сити» в 2021 году, – делится Роналду в новом эпизоде интервью журналисту Пирсу Моргану. – Я был удивлён тем, насколько сильно меня хотели видеть в этом клубе, но всё изменила моя история в «Манчестер Юнайтед», сэр Алекс Фергюсон и моё сердце. Именно сердце помогло мне принять решение», – заявил 37-летний футболист.