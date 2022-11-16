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Роналду: «Был удивлён тем, как сильно меня ждали в «Манчестер Сити»

16 Ноября 2022 • 23:20 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Ноттингем Форест
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27.12 23:00

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду снова поведал о несостоявшемся переходе в другой манчестерский клуб.

Португалец уже признавался, что не подписал контракт с «Манчестер Сити» во многом из-за сэра Алекса Фергюсона, с которым работал в «Манчестер Юнайтед».

«Я был по-настоящему близок к переходу в «Манчестер Сити» в 2021 году, – делится Роналду в новом эпизоде интервью журналисту Пирсу Моргану. – Я был удивлён тем, насколько сильно меня хотели видеть в этом клубе, но всё изменила моя история в «Манчестер Юнайтед», сэр Алекс Фергюсон и моё сердце. Именно сердце помогло мне принять решение», – заявил 37-летний футболист.

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Евро-Футбол.Ру,
Алекс Фергюсон Криштиану Роналду Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
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