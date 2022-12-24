Игроки «Манчестер Юнайтед» раздали рождественские подарки

В католическом мире готовятся к Рождеству, и в «Манчестер Юнайтед» решили порадовать своих поклонников подарками. В официальных каналах английской команды появилось видео, в котором видно, как Бруну Фернандеш, Давид де Хеа, Маркус Рэшфорд и Донни ван де Бек весело упаковывают очередную партию презентов.

К парням присоединились и представители женского «Манчестер Юнайтед» - прекрасные девушки, наряду с известными всему миру игроками, навещали членов клуба фанатов «МЮ».

Теперь осталось сделать главный подарок - вернуть «Манчестер Юнайтед» долгожданные трофеи. Хоть какие-то.