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Кудус заинтересовал «Манчестер Юнайтед»

19 Декабря 2022 • 19:46 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Ноттингем Форест
1 1.30 X 5.30 2 10.00
27.12 23:00

«Красные дьяволы» положили глаз на форварда амстердамского «Аякса» Мохаммеда Кудуса. Нападающий неплохо зарекомендовал себя на прошедшем мундиале в Катаре. Хоть сборная Ганы и не вышла в плей-офф из группы Н, Кудус забил на турнире два гола.

Как пишет Metro, в переходе игрока заинтересован сам главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг. Он восхищён игрой африканца в этом сезоне.

Сейчас стоимость молодого 22-летнего ганца, по оценке портала Transfermarkt – 15 млн евро. В этом сезоне Кудус оформил 10 голов и два ассиста во всех турнирах на клубном уровне.

Ранее сообщалось, что сам игрок очень хочет уехать из чемпионата Нидерландов в чемпионат посильнее. К игроку уже проявляли интерес «Ювентус» и «Эвертон».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Мохаммед Кудус
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