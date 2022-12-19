Кудус заинтересовал «Манчестер Юнайтед»

«Красные дьяволы» положили глаз на форварда амстердамского «Аякса» Мохаммеда Кудуса. Нападающий неплохо зарекомендовал себя на прошедшем мундиале в Катаре. Хоть сборная Ганы и не вышла в плей-офф из группы Н, Кудус забил на турнире два гола.

Как пишет Metro, в переходе игрока заинтересован сам главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг. Он восхищён игрой африканца в этом сезоне.

Сейчас стоимость молодого 22-летнего ганца, по оценке портала Transfermarkt – 15 млн евро. В этом сезоне Кудус оформил 10 голов и два ассиста во всех турнирах на клубном уровне.

Ранее сообщалось, что сам игрок очень хочет уехать из чемпионата Нидерландов в чемпионат посильнее. К игроку уже проявляли интерес «Ювентус» и «Эвертон».