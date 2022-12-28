«МЮ» устроил разгром «Ноттингем Форест»

«МЮ» возобновил сезон в Премьер-лиге уверенной игрой в матче с «Ноттингем Форест». Уже в самом дебюте Тирелл Маласиа зарядил в штангу. А счет был открыт после хитрого розыгрыша углового, прострел низом, и Маркус Рэшфорд пробил метко и результативно. Тут же он ассистировал Антони Марсьялю, который был точен с линии штрафной. Райан Йетс после стандарта, казалось, вернул интригу, но гол гостей отменили - вне игры. Во втором тайме «МЮ» создал даже больше моментов, но забил только раз, Каземиро перехватил мяч на чужой половине поля и вывел на ворота Фреда - 3:0.
У «красных дьяволов» все так же пятое место, а соперник остается предпоследним.
Протокол игры
|(1:0) Рэшфорд Маркус19'
|(2:0) Марсьяль Антони22'
|(3:0) Фред Сантос87'
Де Хеа Давид•Уан-Биссака Аарон•Варан Рафаэль77' (Магуайр Гарри (77') •Шоу Люк•Маласиа Тирелл• 27'Каземиро Карлос•Эриксен Кристиан 74'77' (Фред Сантос (77') •Антони65' (Гарначо Алехандро (65') • 83'Фернандеш Бруну•Рэшфорд Маркус86' (Эланга Энтони (86') •Марсьяль Антони65' (Ван де Бек Донни (65')
Запасные: Уильямс Брендон•Беннетт Рис•Икбал Зидан•Хитон Том
Хеннесси Уэйн•Орье Серж74' (Уильямс Неко (74') •Уорролл Джо•Боли Вийи•Лоди Ренан62' (Сарридж Сэм (62') •Йейтс Райан•Фройлер Ремо•Мангаля Орель 29'63' (Деннис Эммануэль (63') •Джонсон Бреннан•Авонийи Тайво62' (Тоффоло Харри (62') •Лингард Джесси53' (О'Брайен Льюис (53')
Запасные: Смит Джордан IV•Маккена Скотт•Кук Стив•Колбэк Джек
27 декабря. Стадион "Олд Траффорд".
Антони ужасен. Местные экономисты припомнят сумму трансфера…
GGMU!!!
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