Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«МЮ» устроил разгром «Ноттингем Форест»

28 Декабря 2022 • 00:57 Комментировать (1)
Манчестер Юнайтед
3:0
Ноттингем Форест
окончен

«МЮ» возобновил сезон в Премьер-лиге уверенной игрой в матче с «Ноттингем Форест». Уже в самом дебюте Тирелл Маласиа зарядил в штангу. А счет был открыт после хитрого розыгрыша углового, прострел низом, и Маркус Рэшфорд пробил метко и результативно. Тут же он ассистировал Антони Марсьялю, который был точен с линии штрафной. Райан Йетс после стандарта, казалось, вернул интригу, но гол гостей отменили - вне игры. Во втором тайме «МЮ» создал даже больше моментов, но забил только раз, Каземиро перехватил мяч на чужой половине поля и вывел на ворота Фреда - 3:0.

У «красных дьяволов» все так же пятое место, а соперник остается предпоследним.

Протокол игры  
Манчестер Юнайтед3:0Ноттингем Форест
(1:0) Рэшфорд Маркус19'  
(2:0) Марсьяль Антони22'  
(3:0) Фред Сантос87'  
Де Хеа ДавидУан-Биссака АаронВаран Рафаэль 77' (Магуайр Гарри ( 77') Шоу ЛюкМаласиа Тирелл  27'Каземиро КарлосЭриксен Кристиан  74' 77' (Фред Сантос ( 77') Антони 65' (Гарначо Алехандро ( 65'  83') Фернандеш БрунуРэшфорд Маркус 86' (Эланга Энтони ( 86') Марсьяль Антони 65' (Ван де Бек Донни ( 65')
Запасные: Уильямс БрендонБеннетт РисИкбал ЗиданХитон Том
Хеннесси УэйнОрье Серж 74' (Уильямс Неко ( 74') Уорролл ДжоБоли ВийиЛоди Ренан 62' (Сарридж Сэм ( 62') Йейтс РайанФройлер РемоМангаля Орель  29' 63' (Деннис Эммануэль ( 63') Джонсон БреннанАвонийи Тайво 62' (Тоффоло Харри ( 62') Лингард Джесси 53' (О'Брайен Льюис ( 53')
Запасные: Смит Джордан IVМаккена СкоттКук СтивКолбэк Джек
27 декабря. Стадион "Олд Траффорд".

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Ноттингем Форест
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Element-22
28 Декабря 2022 в 01:03
Каземиро за полгода на памятник наиграл.
Антони ужасен. Местные экономисты припомнят сумму трансфера…
GGMU!!!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Челси Челси
Борнмут Борнмут
2
0
1.29 6.00 10.00
Видео
Окончен
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
3
0
1.35 5.40 8.60
Видео
28.12.22 в 23:00
Лидс Лидс
Манчестер Сити Манчестер Сити
9.00 6.00 1.31
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 28 Декабря
02:11 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Ещё одна осечка – и нам будет очень трудно догнать «Арсенал»
02:00 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Лидс» – один из самых неприятных соперников, я бы предпочёл матч с кем-нибудь другим»
01:52 · Англия. Премьер-лига
Маласия: «Мы хотим в Лигу чемпионов»
01:49 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» и «Барселона» поборются с «Челси» за Бадьяшиля
01:42 · Англия. Премьер-лига
Купер: «Могли постараться и больше»
01:38 · Англия. Премьер-лига
Эвра: «Каземиро - сердце «Манчестер Юнайтед»
01:38 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Все видят, насколько Каземиро важен для «Манчестер Юнайтед»
01:31 · Англия. Премьер-лига
Оуэн: «Рэшфорд - важнейший актив «Манчестер Юнайтед»
01:21 · Англия. Премьер-лига
«Милан» был заинтересован в Гакпо
01:18 · Англия. Премьер-лига
Рэшфорд: «Получаю удовольствие от футбола, в который играет «МЮ» 1
01:17 · Англия. Премьер-лига
Два бразильца впервые сделали голевую комбинацию «МЮ» в АПЛ
01:08 · Англия. Премьер-лига
Ширер: «Каземиро великолепно читает игру»
00:57 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» устроил разгром «Ноттингем Форест» 1
00:56 · Англия. Премьер-лига
Месси – лучший в Европе по голам и ассистам с начала сезона, Мбаппе – второй 1
00:46 · Англия. Премьер-лига
Ван Галь - о Гакпо: «Коди обладает всем, чтобы стать звездой футбола»
Все новости
Рекомендуем