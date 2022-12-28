«МЮ» устроил разгром «Ноттингем Форест»

«МЮ» возобновил сезон в Премьер-лиге уверенной игрой в матче с «Ноттингем Форест». Уже в самом дебюте Тирелл Маласиа зарядил в штангу. А счет был открыт после хитрого розыгрыша углового, прострел низом, и Маркус Рэшфорд пробил метко и результативно. Тут же он ассистировал Антони Марсьялю, который был точен с линии штрафной. Райан Йетс после стандарта, казалось, вернул интригу, но гол гостей отменили - вне игры. Во втором тайме «МЮ» создал даже больше моментов, но забил только раз, Каземиро перехватил мяч на чужой половине поля и вывел на ворота Фреда - 3:0.

У «красных дьяволов» все так же пятое место, а соперник остается предпоследним.