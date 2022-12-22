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Каррагер: «Сильные стороны Роналду больше не перевешивают его недостатки»

22 Декабря 2022 • 20:56 Комментировать
Манчестер Юнайтед
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Ноттингем Форест
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27.12 23:00

Бывший английский защитник Джейми Каррагер высказался о Криштиану Роналду.

Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» близок к подписанию контракта с клубом «Аль-Наср» из Саудовской Аравии. По мнению Каррагера, уход 37-летнего португальца вряд ли станет проблемой для «красных дьяволов».

«Все знают, каким персонажем является Роналду, какие проблемы может вызвать его присутствие в команде, но раньше он того стоил. Теперь же, думаю, хлопоты, создаваемые им, не перевешивают его сильные стороны», – цитирует Mirror англичанина.

Напомним, что Криштиану Роналду покинул «Манчестер Юнайтед» в ноябре – его контракт был расторгнут по взаимному согласию сторон.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Джейми Каррагер
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