Владельцы «ПСЖ» не прочь подписать Роналду

«ПСЖ» заинтересован в подписании нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в зимнее трансферное окно, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По информации источника, хоть владельцы французского клуба и заинтересованы в услугах 37-летнего португальца, советник «ПСЖ» по футбольным вопросам Луиш Кампуш считает, что команда должна быть моложе и скромнее, поэтому опасается возможной сделки.

Напомним, ранее Роналду дал скандальное интервью, в котором раскритиковал «Манчестер Юнайтед» и нынешнего наставника команды Эрика тен Хага.

В текущем сезоне форвард провёл в составе манкунианцев 16 матчей, забив в них три мяча и отдав две результативные передачи.