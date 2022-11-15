«Манчестер Юнайтед» с Роналду в составе выиграл всего 25% матчей в нынешнем сезоне

«Манчестер Юнайтед» показывает значительно более убедительные результаты в Премьер-лиге, когда в стартовом составе нет Криштиану Роналду.

После назначения на пост главного тренера Эрика тен Хага «красные дьяволы» выиграли всего 25% матчей чемпионата, когда 37-летний форвард выходил с первых минут, в то время как без него команде удалось победить в 70% встреч, отмечает Sky Sports. В среднем за игру «Юнайтед» набирает 2,2 очка без португальца, а с ним – всего 1,0, а также значительно больше забивает – 1,8 гола против 0,5. Средний пробег игроков также увеличивается без Роналду – 107,5 километров за игру против 103,0.