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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Юнайтед» с Роналду в составе выиграл всего 25% матчей в нынешнем сезоне

15 Ноября 2022 • 21:16 Комментировать (1)
Манчестер Юнайтед
...
Ноттингем Форест
1 1.28 X 5.70 2 10.50
27.12 23:00

«Манчестер Юнайтед» показывает значительно более убедительные результаты в Премьер-лиге, когда в стартовом составе нет Криштиану Роналду.

После назначения на пост главного тренера Эрика тен Хага «красные дьяволы» выиграли всего 25% матчей чемпионата, когда 37-летний форвард выходил с первых минут, в то время как без него команде удалось победить в 70% встреч, отмечает Sky Sports. В среднем за игру «Юнайтед» набирает 2,2 очка без португальца, а с ним – всего 1,0, а также значительно больше забивает – 1,8 гола против 0,5. Средний пробег игроков также увеличивается без Роналду – 107,5 километров за игру против 103,0.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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Комментарии (1)
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goodchel
15 Ноября 2022 в 21:42
Почему бы не написать, что в прошедшем сезоне статистика прямо противоположная, просто так такое не случается и за полгода топовый голеадор не становится обозлённым лавочником без всяких причин, а значиит причины есть и они очень серьёзные.
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