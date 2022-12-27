Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Манчестер Юнайтед» мог подписать форварда из третьего дивизиона Португалии

27 Декабря 2022 • 18:48 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Ноттингем Форест
1 1.30 X 5.50 2 10.50
Через 2 ч. 42 мин.

В заявке «Манчестер Юнайтед» на официальном сайте Премьер-лиги появился некий нападающий Бетинью. Он будто бы заявлен под номером 11, хотя на клубном сайте «красных дьяволов» информации о таком игроке нет.

Судя по фамилии и дате рождения игрока, речь может идти о 29-летнем Бетинью из клуба «Эшпинью», представляющего третий по рангу футбольный дивизион Португалии. Либо «Манчестер Юнайтед» подписал малоизвестного форварда, либо же на сайте АПЛ опубликована неверная информация.

На сайте «Манчестер Юнайтед» номер 11 закреплён за Мэйсоном Гринвудом. Он был отстранён от команды после обвинений в преступлениях на сексуальной почве.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Бетинью
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
27.12.22 в 20:30
Челси Челси
Борнмут Борнмут
1.29 6.00 10.00
Видео
27.12.22 в 23:00
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
1.35 5.40 8.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 27 Декабря
20:15 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» планирует арендовать, а не покупать форварда
20:11 · Англия. Премьер-лига
Бенитес: «Наибольшее преимущество АПЛ - в её ритме»
20:00 · Англия. Премьер-лига
«Челси» - «Борнмут»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
19:44 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» озвучил состав на матч с «Борнмутом»
19:31 · Англия. Премьер-лига
Зинченко признался, что считает Гвардиолу гениальным
19:10 · Англия. Премьер-лига
​Себальос поддержал Эльнени на фоне насмешек
19:05 · Англия. Премьер-лига
​Эльнени высмеяли в соцсетях
18:58 · Англия. Премьер-лига
​«Арсенал» ведёт переговоры с Тилемансом слухи
18:48 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» мог подписать форварда из третьего дивизиона Португалии
18:23 · Англия. Премьер-лига
​Тен Хаг не связывает проблемы «МЮ» с отсутствием забивного форварда
18:14 · Англия. Премьер-лига
​В заявке «МЮ» на сайте АПЛ появился некий Бетинью
17:55 · Англия. Премьер-лига
Известна сумма трансфера Бадьяшиля в «Челси» слухи
17:38 · Англия. Премьер-лига
​Поттер: «Рису Джеймсу было досадно не попасть в состав на ЧМ, но он справился»
17:30 · Англия. Премьер-лига
Эмери рассматривает двух игроков на позицию левого защитника «Астон Виллы» слухи
17:24 · Англия. Премьер-лига
​Три топ-клуба интересуются Макаллистером
Все новости
Рекомендуем