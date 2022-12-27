​«Манчестер Юнайтед» мог подписать форварда из третьего дивизиона Португалии

В заявке «Манчестер Юнайтед» на официальном сайте Премьер-лиги появился некий нападающий Бетинью. Он будто бы заявлен под номером 11, хотя на клубном сайте «красных дьяволов» информации о таком игроке нет.

Судя по фамилии и дате рождения игрока, речь может идти о 29-летнем Бетинью из клуба «Эшпинью», представляющего третий по рангу футбольный дивизион Португалии. Либо «Манчестер Юнайтед» подписал малоизвестного форварда, либо же на сайте АПЛ опубликована неверная информация.

На сайте «Манчестер Юнайтед» номер 11 закреплён за Мэйсоном Гринвудом. Он был отстранён от команды после обвинений в преступлениях на сексуальной почве.