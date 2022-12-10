Тен Хаг: «Роналду не оставил клубу выбора – он должен был уйти»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг снова ответил на вопрос о скандальном интервью Криштиану Роналду и его последствиях.

Португалец открыто обвинил персонал и руководство «Манчестер Юнайтед» во многих бедах клуба, вскоре после чего контракт 37-летнего нападающего был расторгнут.

«Я с самого начала хотел, чтобы Роналду остался, и моё мнение на этот счёт не менялось, но он сам желал уйти. Очевидно, что игрок должен покинуть клуб, если не хочет за него выступать, – цитирует MEN наставника «красных дьяволов». – Да, я ознакомился с его интервью, потому что это часть моей работы. Думаю, после его слов исход был очевиден – у клуба не оставалось другого выбора. Он знал, какими будут последствия. Ранее он никогда не говорил мне о желании уйти», – заявил тен Хаг.