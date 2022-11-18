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Руни: «Роналду не может смириться с тем, что годы берут своё»

18 Ноября 2022 • 11:07 Комментировать (2)
Манчестер Юнайтед
...
Ноттингем Форест
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27.12 23:00

Лучший бомбардир в истории «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни поделился реакцией на интервью Криштиану Роналду журналисту Пирсу Моргану.

«Криштиану – фантастический игрок. То, что я раньше говорил по отношению к нему – не является критикой, ведь это касается всех нас. Я сказал, что годы берут над ним своё. Роналду хоть и чувствует это, но не может смириться. Некоторые его комментарии были странными, но я думаю, что «Манчестер Юнайтед» разберётся с ситуацией», – цитирует Руни Centredevils.

Напомним, Криштиану в интервью Пирсу Моргану назвал Руни одним из бывших игроков «МЮ», которые часто его критикуют. Португалец объяснил это завистью к игровой форме и внешнему виду.

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Евро-Футбол.Ру,
Уэйн Руни Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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Комментарии (1)
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Alex1972
18 Ноября 2022 в 11:34
МЮ уже разобрался... Вэк на фиг из клуба...
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