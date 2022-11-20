В Англии за 39 тысяч фунтов продали футболку, в которой Роналду сыграл с «Астон Виллой»

В Англии поговаривают, что Криштиану Роналду уже не сыграет в футболке «Манчестер Юнайтед», якобы, после чемпионата мира он уйдет из клуба. А потому все, что имеет отношение к выступлениям Роналду в «МЮ», может внезапно стать раритетом.

В частности, уже пользуется определенным спросом футболка, в которой Роналду сыграл последний на данный момент матч в составе манкунианцев. Покупатель пожелал остаться инкогнито, но известно, что он из Китая.

Напомним, что чемпионат английской Премьер-лиги возобновится в конце декабря, «Манчестер Юнайтед» предстоит домашний матч с «Ноттингем Форест».