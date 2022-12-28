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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Купер: «Могли постараться и больше»

28 Декабря 2022 • 01:42 Комментировать
Манчестер Юнайтед
3:0
Ноттингем Форест
окончен

В Англии возобновились матчи Премьер-лиги, и в игре семнадцатого тура «Манчестер Юнайтед» уверенно переиграл «Ноттингем Форест», забив тому три безответных мяча. Наставник «Ноттингем Форест» Стив Купер считает, что его команда могла бы приложить больше рвения, пытаясь вернуться в игру в конце первого тайма и начале второй половины игры. «Лесники» даже было забили, но гол отметили из-за офсайда.

- Я понимал, что будет сложно, но мне кажется, мы могли сделать больше в смысле возвращения в игру. У нас были выходы на соперника, но мы не реализовали их. А на таком уровне и против такого соперника надо выжимать из таких ситуаций больше, - цитирует слова Купера BBC Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Ноттингем Форест Стив Купер
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