Купер: «Могли постараться и больше»

В Англии возобновились матчи Премьер-лиги, и в игре семнадцатого тура «Манчестер Юнайтед» уверенно переиграл «Ноттингем Форест», забив тому три безответных мяча. Наставник «Ноттингем Форест» Стив Купер считает, что его команда могла бы приложить больше рвения, пытаясь вернуться в игру в конце первого тайма и начале второй половины игры. «Лесники» даже было забили, но гол отметили из-за офсайда.

- Я понимал, что будет сложно, но мне кажется, мы могли сделать больше в смысле возвращения в игру. У нас были выходы на соперника, но мы не реализовали их. А на таком уровне и против такого соперника надо выжимать из таких ситуаций больше, - цитирует слова Купера BBC Sport.