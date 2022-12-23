«Манчестер Юнайтед» начал переговоры с ПСВ о трансфере Гакпо

Радостная новость для всех фанатов «красных дьяволов»: клуб начал переговоры с ПСВ о переходе Коди Гакпо. Напомним, ранее подписать одного из самых ярких игроков чемпионата мира в Катаре попросил наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг.

Как пишет Mirror, клуб из Эйндховена готов отпустить свою звёздочку всего за 50 млн евро уже этой зимой.

Немного о статистике Гакпо: на чемпионате мира в Катаре нидерландец забил три гола в пяти матчах, а в турнирах на клубном уровне его цифры просто поражают воображение. Так, в чемпионате Нидерландов, в Лиге Европы и Суперкубке Нидерландов Гакпо забил 13 голов и отдал 12 ассистов в 20 матчах.