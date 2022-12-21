«Севилья» готова арендовать защитника «Ренна» с правом выкупа

Испанская «Севилья» хочет пополнить свои ряды защитником «Ренна» Лоиком Баде. По информации от журналиста Николо Скиры, андалузский клуб готов арендовать француза до конца сезона с последующим правом выкупа.

Первую половину нынешней кампании Баде провёл в составе «Ноттингем Форест». Тем не менее, в команде Стива Купера Лоик не получает игровую практику, из-за чего футболист хочет поскорее сменить обстановку в ближайшее время. Защитник не провёл ни одной минуты в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги.

Напомним, «Севилья» также может приобрести хавбека Луиса Альберто из «Лацио», который предположительно должен заменить в команде Иско.