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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Маласия: «Мы хотим в Лигу чемпионов»

28 Декабря 2022 • 01:52 Комментировать
Манчестер Юнайтед
3:0
Ноттингем Форест
окончен

В Англии возобновились матчи Премьер-лиги, и в игре семнадцатого тура «Манчестер Юнайтед» уверенно переиграл «Ноттингем Форест», забив тому три безответных мяча. События матча прокомментировал нидерландский защитник «Манчестер Юнайтед» Тирелл Маласия. Он заявил, что его команда стремится попасть на место, которое гарантирует ей выступления в лиге чемпионов в следующем сезоне.

- Для нас было очень важно не только взять три очка, но и не пропустить. Мы прогрессируем. Это видно не только в играх, но и на тренировках. Сейчас удается перенести это на поле в матчах. Наша цель - Лига чемпионов, - цитирует Маласию BBC Sport. 

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Тирелл Маласиа
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