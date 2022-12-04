Бразильский полузащитник Густаво Скарпа перешёл из «Палмейраса» в «Ноттингем Форест». Об этом сообщает официальный сайт английского клуба.

Соглашение Скарпы с «лесниками» рассчитано до лета 2026 года. Бразилец перешёл в «Ноттингем Форест» на правах свободного агента.

В нынешнем году полузащитник провёл в составе «Палмейраса» 47 матчей, забив в них 12 мячей и отдав 14 голевых передач.

Отметим, что ранее за пределами Бразилии Скарпа ещё не выступал. Помимо «Палмейраса», в карьере 28-летнего футболиста также был «Флуминенсе». Кроме того, он провёл один матч в составе национальной сборной своей страны, не отметившись в нём забитыми мячами.