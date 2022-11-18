Роналду уже не вернётся в «МЮ»

В «Манчестер Юнайтед» дали понять нападающему Криштиану Роналду, что его не ждут на тренировочной базе в Каррингтоне после чемпионата мира. Об этом сообщает журналист Крис Уиллер из Daily Mail.

«Красные дьяволы» готовы отпустить футболиста в другой клуб в зимнее трансферное окно. Пока неизвестно, согласится ли «Манчестер Юнайтед» расстаться с португальцем на правах свободного агента, что позволит Криштиану бесплатно перейти в новую команду.

Напомним, что Роналду ранее раскритиковал руководство «Манчестер Юнайтед» в интервью журналисту Пирсу Моргану. Также нападающий заявил, что больше не уважает главного тренера Эрика тен Хага.