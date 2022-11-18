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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Эланга: «Моё отношение к Роналду не поменялось»

18 Ноября 2022 • 16:25 Комментировать (1)
Манчестер Юнайтед
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Ноттингем Форест
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27.12 23:00

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Антони Эланга заявил, что не поменял своё отношение к нападающему Криштиану Роналду после его интервью Пирсу Моргану, где португалец раскритиковал руководство «красных дьяволов» и главного тренера Эрика тен Хага.

«Изменилось ли моё отношение к Роналду? Нет. Для меня это всё ещё Криштиану Роналду. Он мне очень помог в «Манчестер Юнайтед», – цитирует Элангу Aftonbladet.

Напомним, что ранее появились слухи, согласно которым руководство «красных дьяволов» дало понять Роналду, что тот может не возвращаться на тренировочную базу команды после чемпионата мира в Катаре.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Энтони Эланга
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Комментарии (1)
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Alex1972
18 Ноября 2022 в 16:46
"Почему ты заменил меня, а не молодого?..."... Это ведь про Элангу было сказано Рангнику... Вот так он тебе и "помог"... Хе..
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