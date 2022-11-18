Эланга: «Моё отношение к Роналду не поменялось»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Антони Эланга заявил, что не поменял своё отношение к нападающему Криштиану Роналду после его интервью Пирсу Моргану, где португалец раскритиковал руководство «красных дьяволов» и главного тренера Эрика тен Хага.

«Изменилось ли моё отношение к Роналду? Нет. Для меня это всё ещё Криштиану Роналду. Он мне очень помог в «Манчестер Юнайтед», – цитирует Элангу Aftonbladet.

Напомним, что ранее появились слухи, согласно которым руководство «красных дьяволов» дало понять Роналду, что тот может не возвращаться на тренировочную базу команды после чемпионата мира в Катаре.