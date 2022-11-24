Коэнтрау: «Игроки, которые были никем, говорят о Роналду так, будто чего-то достигли»

Бывший партнёр нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду по сборной Португалии и мадридскому «Реалу» Фабиу Коэнтрау резко высказался о критиках 37-летнего форварда.

Напомним, ранее Роналду дал скандальное интервью, в котором раскритиковал руководство своего нынешнего клуба и главного тренера команды Эрика тен Хага. После чего манкунианцы расторгли контракт со звёздным футболистом.

Коэнтрау признался, что сейчас очень далёк от футбола, но в этой ситуации он посчитал нужным ответить критикам Роналду.

«Мне не нравится то, что я слышу о Криштиану. Есть бывшие игроки, которые были никем, и они говорят о Роналду так, будто чего-то достигли. Им не нужно так говорить», — цитирует Коэнтрау Relevo.

В нынешнем сезоне Роналду провёл за «Манчестер Юнайтед» 16 матчей, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.