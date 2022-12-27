Рэшфорд рассказал, сможет ли он заменить Роналду

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд высказался на тему отсутствия Криштиану Роналду.

37-летний португалец, ставший лучшим бомбардиром «красных дьяволов» в прошлом сезоне, покинул клуб в ноябре. После открытия зимнего трансферного окна «Манчестер Юнайтед» попробует подписать нового форварда, а пока вынужден рассчитывать на имеющихся исполнителей.

Маркус Рэшфорд признался, что готов взять на себя роль главного голеодора команды после расторжения контракта с Роналду: «Я бы не назвал это бременем. Да, на меня будет оказываться дополнительное давление, но я люблю играть в стрессовых ситуациях – такие условия делают меня только лучше», – заявил в интервью Prime Video английский футболист, вышедший в старте в поединке против «Ноттингем Форест».