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«Манчестер Юнайтед» вряд ли будет судиться с Роналду

18 Ноября 2022 • 21:18 Комментировать
Манчестер Юнайтед
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Ноттингем Форест
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27.12 23:00

«Манчестер Юнайтед» с высокой вероятностью не станет подавать иск против Криштиану Роналду.

Как ранее сообщили источники из Англии, в «Манчестер Юнайтед» крайне недовольны словами португальца в адрес руководства клуба и главного тренера, считая их неуважением к контрактным обязательствам. По информации журналиста Криса Уилера, боссы «красных дьяволов» действительно рассматривает возможность подачи иска, но вряд ли решатся на такую меру – гораздо более вероятно, что всё ограничится расторжением трудового договора с 37-летним форвардом.

Действующий контракт Криштиану Роналду с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до июня 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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