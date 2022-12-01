Бруну Фернандеш не собирается уходить из «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Бруну Фернандеш полностью удовлетворён своим положением в английском клубе и не собирается менять команду, сообщает Record Portugal.

Ранее сообщалось, что интерес к 28-летнему футболисту проявляет мадридский «Реал».

Напомним, Фернандеш перешёл в «Манчестер Юнайтед» в январе 2020 года из лиссабонского «Спортинга» за 63 миллиона евро. Действующий контракт полузащитника с «красными дьяволами» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает португальца в 75 миллионов евро.

В текущем сезоне Фернандеш провёл в составе манкунианцев 20 матчей, забив три мяча и трижды ассистировав партнёрам.