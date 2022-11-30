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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Реал» нацелился на звезду «Манчестер Юнайтед»

30 Ноября 2022 • 21:48 Комментировать (1)

Мадридский «Реал» изучает варианты по усилению своего состава на трансферном рынке. Как сообщает португальский Record, «сливочные» нацелились на звёздного полузащитника «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеша.

Отмечается, что мадридский гранд присматривался к Бруну Фернандешу, когда он выступал за лиссабонский «Спортинг». Теперь же действующие чемпионы Испании возродили интерес к португальцу.

Бруну Фернандеш является одним из лидеров сегодняшнего «Манчестер Юнайтед». Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают 28-летнего полузащитника в 75 миллионов евро.

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Реал Мадрид Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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Манкунианец76
30 Ноября 2022 в 22:29
Дырку от бублика ты,Реал,получишь,а не нашего Шарапова(Фернандеша)..
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