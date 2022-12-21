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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«МЮ» хочет предложить Рэшфорду более долгосрочный контракт, несмотря на продление до 2024 года

21 Декабря 2022 • 13:46 Комментировать (1)
Манчестер Юнайтед
...
Ноттингем Форест
1 1.30 X 5.30 2 10.50
27.12 23:00

Недавно «Манчестер Юнайтед» активировал опцию автоматического продления до 2024 года в контракте нападающего Маркуса Рэшфорда. Тем не менее, если верить журналисту Лори Уитуэллу, несмотря на это, руководство «красных дьяволов» хочет заключить со своим воспитанником более долгосрочное соглашение.

Отмечается, что в ближайшее время стороны начнут переговоры, чтобы договориться об условиях улучшенного контракта. Такой же трюк манкунианцы хотят проделать с защитником Диогу Далотом, соглашение которого ранее тоже было автоматически продлено до 2024 года.

В нынешнем сезоне Рэшфорд записал на свой актив четыре гола и две результативные передачи в чемпионате Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд Диогу Далот
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ
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Комментарии (1)
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ARTUR
21 Декабря 2022 в 13:48
Что они в нем нашли )) от него бы избавиться ,играет через пень колоду ..
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