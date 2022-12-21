«МЮ» хочет предложить Рэшфорду более долгосрочный контракт, несмотря на продление до 2024 года

Недавно «Манчестер Юнайтед» активировал опцию автоматического продления до 2024 года в контракте нападающего Маркуса Рэшфорда. Тем не менее, если верить журналисту Лори Уитуэллу, несмотря на это, руководство «красных дьяволов» хочет заключить со своим воспитанником более долгосрочное соглашение.

Отмечается, что в ближайшее время стороны начнут переговоры, чтобы договориться об условиях улучшенного контракта. Такой же трюк манкунианцы хотят проделать с защитником Диогу Далотом, соглашение которого ранее тоже было автоматически продлено до 2024 года.

В нынешнем сезоне Рэшфорд записал на свой актив четыре гола и две результативные передачи в чемпионате Англии.