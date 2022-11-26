«МЮ» готов отпустить Уан-Биссаку в аренду

Зимой 2023 года «Манчестер Юнайтед» будет готов отпустить своего защитника Аарона Уан-Биссаку в аренду. По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, так как никто пока не хочет оформлять трансфер англичанина на постоянной основе, «красные дьяволы» дадут ему возможность проявить себя в аренде, чтобы затем продать следующим летом.

Напомним, в 2019 году «Манчестер Юнайтед» заплатил за Уан-Биссаку 60 миллионов евро, когда футболист переходил из «Кристал Пэласа». Плеттенберг сообщает, что у игрока совершенно точно нет никакого будущего в клубе под руководством Эрика тен Хага. В нынешнем сезоне Аарон отыграл всего 4 минуты в чемпионате Англии.