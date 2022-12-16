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Валенсия: «Меня очень расстроил уход Роналду из «МЮ»

16 Декабря 2022 • 01:07 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Ноттингем Форест
1 1.30 X 5.30 2 10.00
27.12 23:00

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Антонио Валенсия рассказал, как отреагировал на уход из клуба Криштиану Роналду.

Португалец дал скандальное интервью Пирсу Моргану, где не слишком лестно высказался о клубе, вскоре после чего контракт 37-летнего форварда с «красными дьяволами» был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

«Очень жаль, что Криштиану расстался с «Манчестер Юнайтед» именно таким образом, болельщики клуба любили его. Это интервью, конечно, довело ситуацию до критичной. У Роналду были свои причины говорить то, что он сказал, но меня очень расстроил его уход, это было болезненно. Криштиану остаётся лучшим», – цитирует Goal эквадорца.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Антонио Валенсия
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