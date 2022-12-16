Валенсия: «Меня очень расстроил уход Роналду из «МЮ»

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Антонио Валенсия рассказал, как отреагировал на уход из клуба Криштиану Роналду.

Португалец дал скандальное интервью Пирсу Моргану, где не слишком лестно высказался о клубе, вскоре после чего контракт 37-летнего форварда с «красными дьяволами» был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

«Очень жаль, что Криштиану расстался с «Манчестер Юнайтед» именно таким образом, болельщики клуба любили его. Это интервью, конечно, довело ситуацию до критичной. У Роналду были свои причины говорить то, что он сказал, но меня очень расстроил его уход, это было болезненно. Криштиану остаётся лучшим», – цитирует Goal эквадорца.