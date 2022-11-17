Мэддисон: «Я очень пристально наблюдал за игрой Фернандеша»

Полузащитник «Лестера» Джеймс Мэддисон признался, что часто следит за выступлениями хавбека «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеша. Напомним, португалец подписал контракт с «красными дьяволами» зимой 2020 года.

«Когда Фернандеш перешёл в «Манчестер Юнайтед», он сразу начал очень хорошо выступать, благодаря чему забивал много голов и отдавал много ассистов. Я пристально следил за его передвижениями и перенял много полезного», – цитирует Мэддисона Cendredevils.

Напомним, Мэддисон недавно попал в итоговую заявку сборной Англии на чемпионат мира в Катаре. На счету Джеймса 7 голов и 4 ассиста в нынешнем сезоне АПЛ.