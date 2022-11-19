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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Эриксен: «Не хотел покидать «Интер»

19 Ноября 2022 • 20:55 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Ноттингем Форест
1 1.30 X 5.60 2 10.00
27.12 23:00

Атакующий полузащитник сборной Дании и «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен вновь вспомнил времена выступления в «Интере».

Футболист был вынужден покинуть миланский клуб из-за проблем с сердцем. Позднее датчанин подписал контракт с английским «Брентфордом», а летом 2022 года перешёл в «Манчестер Юнайтед».

«Я прекрасно провёл время в Италии, выступая за «Интер», и я хотел продолжать карьеру там. Меня всё устраивало в клубе, моей семье жилось комфортно. Было грустно уезжать, но таков футбол. «Интер» остаётся для меня особенным», – цитирует журналист Джанлука ди Марцио Эриксена, отыгравшего за «нерадзурри» 60 матчей.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Манчестер Юнайтед Сборная Дании Кристиан Эриксен
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