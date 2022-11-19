Эриксен: «Не хотел покидать «Интер»

Атакующий полузащитник сборной Дании и «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен вновь вспомнил времена выступления в «Интере».

Футболист был вынужден покинуть миланский клуб из-за проблем с сердцем. Позднее датчанин подписал контракт с английским «Брентфордом», а летом 2022 года перешёл в «Манчестер Юнайтед».

«Я прекрасно провёл время в Италии, выступая за «Интер», и я хотел продолжать карьеру там. Меня всё устраивало в клубе, моей семье жилось комфортно. Было грустно уезжать, но таков футбол. «Интер» остаётся для меня особенным», – цитирует журналист Джанлука ди Марцио Эриксена, отыгравшего за «нерадзурри» 60 матчей.