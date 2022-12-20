Нападающий сборной Франции и мёнхенгладбахской «Боруссии» Маркус Тюрам интересен «Манчестер Юнайтед».

Ранее уже сообщалось, что «красные дьяволы» намерены составить конкуренцию ряду других клубов, претендующих на 25-летнего форварда. Контракт Тюрама с «Боруссией» Мёнхенгладбах истекает через полгода, поэтому в январе его можно будет приобрести по сниженной цене. Как информирует TMW со ссылкой на немецкие источники, «Манчестер Юнайтед» готов предложить порядка 11,5 млн евро за финалиста катарского чемпионата мира.

Маркус Тюрам провёл пять матчей на ЧМ-2022, отметившись двумя результативными пасами. В 15 поединках текущего розыгрыша Бундеслиги на его счету десять голов.