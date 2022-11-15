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Линделоф – об интервью Роналду: «Следующий вопрос»

15 Ноября 2022 • 21:50 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Ноттингем Форест
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27.12 23:00

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Виктор Линделоф отказался комментировать нашумевшее интервью Криштиану Роналду.

Журналисты хотели узнать, что думает швед о скандальных заявлениях своего товарища по команде, однако не добились от того желаемого ответа: «Я не знаю. Задавайте следующий вопрос, потому что на этот я отвечать не собираюсь – таково моё решение», – цитирует шведская пресса 28-летнего центрбека.

Напомним, Криштиану Роналду открыто признал, что не уважает главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага, а также высказал претензии в адрес руководства клуба по множеству различных вопросов.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Виктор Линделоф
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