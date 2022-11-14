Роналду: «Я не уважаю тен Хага. «МЮ» пытался заставить меня уйти»

Звёздный нападающий Криштиану Роналду откровенно высказался о своём положении в клубе.

«Я не уважаю тен Хага. «МЮ» пытался заставить меня уйти. Не только тренер, ещё несколько человек в клубе. Я чувствовал себя преданным. Понимал, что люди не хотели видеть меня в «Манчестер Юнайтед». Не только в этом году, но и в прошлом сезоне. Из меня сделали козла отпущения», - приводит слова Роналду The Sun.

Ранее в отношениях между Роналду и тен Хагом была некоторая неопределённость. В частности, футболист время от времени не попадал в состав «красных дьяволов», а во время одного из матчей португалец покинул скамейку запасных, не дожидаясь окончания игры.