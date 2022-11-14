Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Роналду: «Я не уважаю тен Хага. «МЮ» пытался заставить меня уйти»

14 Ноября 2022 • 01:30 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Ноттингем Форест
1 1.30 X 5.60 2 10.00
27.12 23:00

Звёздный нападающий Криштиану Роналду откровенно высказался о своём положении в клубе.

«Я не уважаю тен Хага. «МЮ» пытался заставить меня уйти. Не только тренер, ещё несколько человек в клубе. Я чувствовал себя преданным. Понимал, что люди не хотели видеть меня в «Манчестер Юнайтед». Не только в этом году, но и в прошлом сезоне. Из меня сделали козла отпущения», - приводит слова Роналду The Sun.

Ранее в отношениях между Роналду и тен Хагом была некоторая неопределённость. В частности, футболист время от времени не попадал в состав «красных дьяволов», а во время одного из матчей португалец покинул скамейку запасных, не дожидаясь окончания игры.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Чемпионат Англии Эрик тен Хаг
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Фулхэм Фулхэм
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
1
2
3.90 3.80 1.90
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 14 Ноября
01:34 · Англия. Премьер-лига
Роналду дерзко ответил на критику Руни
13 Ноября
23:55 · Англия. Премьер-лига
Эриксен – первый датчанин, забивший за «МЮ», со времён гола Шмейхеля «Ротору»
23:44 · Англия. Премьер-лига
Два топ-клуба поспорят с «Барселоной» за полузащитника молодёжной сборной Испании
23:07 · Англия. Премьер-лига
«Челси» доверяет Поттеру и планирует провести активную трансферную кампанию
22:23 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг – об игре 18-летнего Гарначо: «Это фантастика»
22:14 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг – о победе над «Фулхэмом»: «Должны были забивать больше в первом тайме»
21:55 · Англия. Премьер-лига
Бруну Фернандеш: «Сейчас не лучшее время для чемпионата мира»
21:46 · Англия. Премьер-лига
Эриксен поделился эмоциями после первого гола за «Манчестер Юнайтед»
21:36 · Англия. Премьер-лига
Руни назвал лучшего игрока нынешней сборной Англии 1
21:25 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» не планирует увольнять Мойеса
21:25 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» вымучил победу над «Фулхэмом» 5
20:29 · Англия. Премьер-лига
Ван Дейк высказался о непопадании Фирмино в заявку сборной Бразилии на ЧМ-2022
19:02 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» уже в середине таблицы после волевой победы над «Брайтоном» 1
19:00 · Англия. Премьер-лига
«Фулхэм» - «Манчестер Юнайтед»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 2
18:46 · Англия. Премьер-лига
​Эдегор рассказал, почему стал чаще забивать
Все новости
Рекомендуем