В «МЮ» растёт уверенность, что трансфер Гакпо удастся осуществить уже в январе

«Манчестер Юнайтед» начинает всё больше верить в то, что трансфер нападающего ПСВ Коди Гакпо вполне возможно провернуть в январское трансферное окно. Об этом сообщает британское издание Talksport.

Отмечается, что главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг продолжает настаивать на трансфере, а ПСВ вполне открыт к продаже уже в январе. Ранее ходили слухи, что сам Гакпо как раз хочет перейти именно в «Манчестер Юнайтед».

На «Олд Траффорд» Коди должен заменить звёздного Криштиану Роналду, который ранее рассорился с руководством и тренерским штабом, после чего разорвал свой контракт с «красными дьяволами».