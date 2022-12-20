Президент «Ноттингем Форест» Маринакис: «Я покупаю игроков не просто, чтобы тратить деньги»

Президент «Ноттингем Форест» Евангелос Маринакис рассказал о планах команды на зимнее трансферное окно. Также руководитель клуба постарался объяснить, почему «лесники» летом приобрели свыше 20 новых футболистов.

«В январское трансферное окно мы хотим заполучить как минимум двух новичков. Я покупаю игроков не просто, чтобы тратить деньги, эти футболисты нужны команде. Просто помните, что до недавних пор «Ноттингем Форест» играл в АПЛ 23 года назад», – цитирует Маринакиса журналист Фабрицио Романо.

В данный момент «лесники» находятся на 18 месте в турнирной таблице чемпионата Англии, которое в конце сезона может вернуть их обратно в Чемпионшип.