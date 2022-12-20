Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
АРГЕНТИНА - ЧЕМПИОНЫ МИРА
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Президент «Ноттингем Форест» Маринакис: «Я покупаю игроков не просто, чтобы тратить деньги»

20 Декабря 2022 • 12:33 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Ноттингем Форест
1 1.30 X 5.30 2 10.00
27.12 23:00

Президент «Ноттингем Форест» Евангелос Маринакис рассказал о планах команды на зимнее трансферное окно. Также руководитель клуба постарался объяснить, почему «лесники» летом приобрели свыше 20 новых футболистов.

«В январское трансферное окно мы хотим заполучить как минимум двух новичков. Я покупаю игроков не просто, чтобы тратить деньги, эти футболисты нужны команде. Просто помните, что до недавних пор «Ноттингем Форест» играл в АПЛ 23 года назад», – цитирует Маринакиса журналист Фабрицио Романо.

В данный момент «лесники» находятся на 18 месте в турнирной таблице чемпионата Англии, которое в конце сезона может вернуть их обратно в Чемпионшип.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ноттингем Форест Евангелос Маринакис
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Декабря
12:39 · Англия. Премьер-лига
Чуквуэмека: «В следующем году хочу пробиться в основу «Челси» и играть за сборную Англии»
12:33 · Англия. Премьер-лига
Президент «Ноттингем Форест» Маринакис: «Я покупаю игроков не просто, чтобы тратить деньги»
11:43 · Англия. Премьер-лига
«Челси» не намерен составлять конкуренцию «Арсеналу» в борьбе за Тилеманса
11:24 · Англия. Премьер-лига
Эмилиано Мартинес следующим летом может оказаться в «Челси» или «МЮ»
10:56 · Англия. Премьер-лига
Зидан весной отклонил очень щедрые предложения от «МЮ» и «ПСЖ»
10:50 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок «Арсенала»: «Трансфер Роналду будет катастрофой» 2
10:15 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» нашёл нового форварда в испанском топ-клубе
09:20 · Англия. Премьер-лига
В «Торино» приняли решение по Влашичу
04:53 · Англия. Премьер-лига
Бразильский клуб арендует форварда «Манчестер Сити»
02:01 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг привёл в «МЮ» «ментальных тренеров», чтобы помогать игрокам с психологическими проблемами
01:48 · Англия. Премьер-лига
Жоржиньо прекратил интервью после вопроса о продлении контракта с «Челси»
00:04 · Чемпионат мира 2022 по футболу
«Манчестер Юнайтед» нацелился на одного из лидеров сборной Франции
19 Декабря
23:36 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» может усилиться форвардом сборной Франции
23:25 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» отпустит Уан-Биссаку в январе – интерес проявляют три клуба
23:14 · Англия. Премьер-лига
Агент Эмилиано Мартинеса высказался о будущем вратаря после успешной игры на ЧМ-2022
Все новости
Рекомендуем