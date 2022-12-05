Фримпонг намерен перейти в «Манчестер Юнайтед», но «Байер» не собирается его отпускать

Защитник «Байера» и сборной Нидерландов Жереми Фримпонг может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, 21-летний футболист хочет перейти в английский топ-клуб, однако в данный момент «Байер» не заинтересован в его продаже. Ранее сообщалось, что интерес к Фримпонгу также проявляет и мадридский «Реал».

Действующий контракт нидерландца с клубом из Леверкузена рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает молодого защитника в 25 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Фримпонг провёл в составе «Байера» 21 матч, забив пять голов и отдав три результативные передачи.