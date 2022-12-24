«Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании Мало Густо

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к 19-летнему защитнику «Лиона» Мало Густо, сообщает MediaFoot.

По информации источника, руководство английского клуба готово заплатить за трансфер молодого француза 30 миллионов евро.

Действующий контракт Мало Густо с французским клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока молодёжной сборной Франции в 15 миллионов евро.

В нынешнем сезоне футболист провёл за «Лион» 14 матчей, отметившись в них одной результативной передачей.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 26 очков в 14 турах.