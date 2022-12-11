Тен Хаг ответил на вопрос о подписании преемника Роналду в январе

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о трансферных целях клуба.

Контракт Криштиану Роналду был расторгнут по взаимному согласию сторон после скандального интервью 37-летнего форварда. В январе «красные дьяволы» попробуют заменить португальца новым атакующим игроком. Слухи связывают с переходом в «Манчестер Юнайтед» Коди Гакпо из ПСВ и Гонсалу Рамуша из «Бенфики».

«Мы сделаем всё возможное, чтобы подписать подходящего игрока. Я не могу комментировать конкретные кандидатуры, потому что они принадлежат другим клубам, но мы изучаем каждую возможность и работаем над заключением контрактов с качественными футболистами», – цитирует журналист Саймон Стоун нидерландского рулевого.