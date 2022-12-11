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Тен Хаг ответил на вопрос о подписании преемника Роналду в январе

11 Декабря 2022 • 02:07 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Ноттингем Форест
1 1.30 X 5.40 2 10.00
27.12 23:00

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о трансферных целях клуба.

Контракт Криштиану Роналду был расторгнут по взаимному согласию сторон после скандального интервью 37-летнего форварда. В январе «красные дьяволы» попробуют заменить португальца новым атакующим игроком. Слухи связывают с переходом в «Манчестер Юнайтед» Коди Гакпо из ПСВ и Гонсалу Рамуша из «Бенфики».

«Мы сделаем всё возможное, чтобы подписать подходящего игрока. Я не могу комментировать конкретные кандидатуры, потому что они принадлежат другим клубам, но мы изучаем каждую возможность и работаем над заключением контрактов с качественными футболистами», – цитирует журналист Саймон Стоун нидерландского рулевого.

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед ПСВ Эрик тен Хаг Коди Гакпо Гонсалу Рамуш Трансферы футбола - зима 2023
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ
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