Мактоминай рассказал, как поздравил Мартинеса с победой на чемпионате мира

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминай рассказал о том, как поздравил своего одноклубника Лисандро Мартинеса с победой на чемпионате мира.

«Я написал ему на следующий день и поздравил, он мне ответил следующим текстом: «Скоро мы пойдём за следующим трофеем». Это показывает то, какой у Лисандро менталитет», – заявил Мактоминай в интервью официальному сайту «Манчестер Юнайтед».

Напомним, Мартинес был основным защитником сборной Аргентины на победном для «бело-голубых» чемпионате мира. Футболист перебрался в «Манчестер Юнайтед» этим летом из амстердамского «Аякса».